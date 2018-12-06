Светличная стала главой депутатской группы облсовета

06 декабря 2018 г. 11:44
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О создании новой депутатской группы сообщила в ходе сессии Харьковского областного совета 6 декабря глава ХОГА Юлия Светличная. Именно ее депутаты избрали председателем «Единства и развития Харьковщины». В депутатскую группу вошло 90 депутатов из всех 6 фракций.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА. 
 
В состав группы «Единство и развитие Харьковщины» вошли представители всех фракций областного совета – ¾ депутатского корпуса.
 
Губернатор отметила, что главной задачей «Единства и развития Харьковщины» является разработка конкретных проектов развития региона.
 

«В 2019 году мы будем продолжать восстанавливать объекты, которые десятилетиями находились в упадке. Приоритетными будут социальная и гуманитарная сфера –  восстановление больниц и социальная защита харьковчан. В планах также завершение строительства филармонии и строительство современного онкологического комплекса.

Кроме того, новых центров административных услуг, школ, детских садов и спортивной инфраструктуры», – сообщила она.

Она также подчеркнула, что особое внимание в будущем году, как и в 2018-м, будут уделять строительству и ремонту дорог в области. В планах на следующий год - капитальный ремонт, а фактически – строительство дороги Харьков-Лозовая-Павлоград. 

 
 
 

 

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