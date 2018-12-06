Светличная стала главой депутатской группы облсовета

О создании новой депутатской группы сообщила в ходе сессии Харьковского областного совета 6 декабря глава ХОГА Юлия Светличная. Именно ее депутаты избрали председателем «Единства и развития Харьковщины». В депутатскую группу вошло 90 депутатов из всех 6 фракций.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА.

В состав группы «Единство и развитие Харьковщины» вошли представители всех фракций областного совета – ¾ депутатского корпуса.

Губернатор отметила, что главной задачей «Единства и развития Харьковщины» является разработка конкретных проектов развития региона.