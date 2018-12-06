Светличная стала главой депутатской группы облсовета

О создании новой депутатской группы сообщила в ходе сессии Харьковского областного совета 6 декабря глава ХОГА Юлия Светличная. Именно ее депутаты избрали председателем «Единства и развития Харьковщины». В депутатскую группу вошло 90 депутатов из всех 6 фракций.
«В 2019 году мы будем продолжать восстанавливать объекты, которые десятилетиями находились в упадке. Приоритетными будут социальная и гуманитарная сфера – восстановление больниц и социальная защита харьковчан. В планах также завершение строительства филармонии и строительство современного онкологического комплекса.
Кроме того, новых центров административных услуг, школ, детских садов и спортивной инфраструктуры», – сообщила она.
Она также подчеркнула, что особое внимание в будущем году, как и в 2018-м, будут уделять строительству и ремонту дорог в области. В планах на следующий год - капитальный ремонт, а фактически – строительство дороги Харьков-Лозовая-Павлоград.