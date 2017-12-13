Святой Николай – особенным детям. В Харькове 15 декабря состоится благотворительный аукцион

В 10 месяцев Саша до сих пор не может самостоятельно сидеть и только недавно начал активно двигать ножками. Врачи поставили ему диагноз – детский церебральный паралич с судорожным синдромом. Сейчас он с бабушкой находится в областном специализированном доме ребенка №1, впереди у него – длительная реабилитация. Вместе с внуком Марина Данильченко ездит в Харьков каждый месяц из Первомайского района и мечтает о том, что вскоре специалисты смогут посещать малыша уже дома, ведь после длительных переездов сон у Саши становится беспокойным.

Марина Данильченко, бабушка малыша:

Вот мы сейчас месяц здесь пробудем, потом реабилитация, нас запишут, как сказали, два раза в год всего. А так и ортопед нам нужен, и окулист нужен, и невролог детский очень нужен, а так мы мотаемся сюда каждый месяц.

О том же мечтают сотни семей с детьми, которые имеют тяжелые заболевания и находятся под присмотром харьковских медиков. В областном специализированном доме ребенка №1 лечатся и проходят реабилитацию малыши, которые недавно перенесли инсульты, дети с онкологическими заболеваниями, а также неизлечимо больные, из-за чего требуют постоянной помощи специалистов. Родители надеются, что уже скоро смогут получать консультации врачей об уходе за детьми с особыми потребностями даже не покидая свой дом.

Анна Гарькавая:

Это, конечно, очень удобно, потому что даже если ребенка транспортировать, надо спецмашину, без неё ж никак. А специалистов таких очень мало, это очень необходимо для наших деток, потому что деток, как оказалось, очень много. Мы пока не столкнулись с проблемой даже об этом не знали.

Оксана Миркевич:

Живем мы в отдаленном районе Харьковской области, Сахновщинский район. Это далеко, мы б дуже хотіли, щоб спеціалісти до нас приїхали. Нас навчили, показали, подсказали щось. Щоб я могла заніматься сама. Конечно, нужно нам подсказки и сам ти так не сделаєш. Було б хорошо, если был бы транспорт, були б спеціалісти, які могли б точно до нас приїхать.

В специализированном доме ребенка №1 рассказывают, уже 3 года собирают средства на приобретение микроавтобуса, передвигаясь на котором выездная бригада психологов, педагогов и реабилитологов, а также других специалистов смогут посещать детей в разных районах области, чтобы оказывать помощь в наиболее комфортных для малышей условиях. В данный момент для воплощения этой идеи не хватает 100 тысяч гривен. Эти средства, рассказывает главный врач учреждения, они надеются собрать на благотворительном аукционе под названием «Святой Николай – особенным детям». На нем будут представлены больше 100 лотов – среди них футболки писателя Сергея Жадана, книги педиатра Евгения Комаровского и огромное количество картин от известных украинских художников. Свои работы выставит на продажу и одна из инициаторов аукциона – Олеся Повидыш, её картины символизируют рождение малыша и его уход после тяжелой болезни.

Роман Марабян, гл. врач областного специализированного доме ребенка №1:

Даже ребенок с особыми потребностями, даже ребенок, срок жизни которого ограничен, он должен обязательно находиться в комфортной среде, он должен обязательно играть, он не должен страдать от боли, поэтому, вот такие задачи мы ставим для нашей команды, что мы сможем организовать медицинскую поддержку в том объеме, в котором это возможно, коррекционную поддержку, физическую ребилитацию, психологическую помощь семье и обеспечим качественное пребыванеи ребенка именн ов семейной среде. Это очень важно.

Благотворительный аукцион, на котором врачи специализированного дома ребенка №1 будут собирать деньги на приобретение микроавтобуса для оказания помощи тяжелобольным детям состоится 15 декабря в 15.00 в отеле Харьков Премьер Палас.