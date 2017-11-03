Сын королевы джаза Эллы Фицджеральд в Харькове. Рэй Браун-младший выступит в филармонии с украинским джазовым квартетом

Рэй Браун – младший, сын Эллы Фицджеральд и Рэя Брауна сегодня в Харькове. Радовать поклонников американский исполнитель будет в харьковской филармонии в сопровождении украинского джаз-бэнда. Посещение Украины Рэю по душе, признается он, из этих поездок исполнитель джаза уже не раз привозил домой интересные истории и воспоминания.

Рэй Браун - молодший, джаз-исполнитель:

Это был первый концерт в Украине было очень холодно. Мы закончили концерт. Мы пошли на улицу к автобусу и когда уже зашли внутрь, я увидел мужчину с букетом роз. Он стоял на этом холоде и выкрикивал: "Я люблю тебя, музыка! Я люблю тебя, музыка!". Это был незабываемый момент, он оставил след в моем сердце.

К этому концерту Рэй готовился всю жизнь, говорит исполнитель, потому что каждое выступление для него – особенное. А вот Олег Полянский, лидер джаз-квартета, с которым сегодня будет выступать Рэй Браун, волнуется. Сегодня музыканты будут играть вместе впервые. Осталась одна репетиция до концерта, на которой все участники смогут найти общий язык, добавляет Олег.

Олег Полянский, лидер джаз-квартета:

Я познакомился с ним в Майами , и он выступал со своим бэндом и меня с ним познакомили. Я поучавствовал в джим сейшене с ним, потом я узнал о том, что он часто бывает в Украине, у него жена из Украины. Поэтому он тут бывает постоянно и возникла идея аот этого совместного выступления.

Репетиция продолжалась в течение трех часов. Музыканты настраивали инструменты, а Рэй наблюдал за этим процессом из зала. И вот, наконец, он присоединился. Олег Полянский говорит, что планирует сотрудничать с американским исполнителем, но это зависит не только от его желания. Очень важно, чтобы Рэю у нас нравилось, добавляет мужчина. А вот сам американец говорит, что тоже запланировал новые визиты в нашу страну, но конкретных целей этих поездок не называет.

Рэй Браун - молодший, джаз-исполнитель: