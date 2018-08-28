Технически неисправные автобусы на дорогах. Патрульные совместно с «Укртрансбезпекою» зафиксировали почти 700 нарушений в общественном транспорте.

Автобусы, которые едва едут, ржавые с побитыми стеклами и под завязку забиты пассажирами. Харьковчане все еще жалуются на городской и пригородный общественный транспорт, говорят междугородние маршруты еще в нормальном состоянии, а городские то вообще еле дышат, особенно это выдаёт характерный скрежет при торможении автобусов на остановках или светофорах.

Галина

Ну, есть маршрутки которые и визжат, это тормозные колодки наверное не работают или уже изношенные, ну бывают, устраняют, бывает раз проедешь на следующий день уже всё в порядке.

Валентина

Я из деревни, не городская, то у нас автобус ходит прекрасно и отношение и водители у нас золотые.

Наталья

Транспорта меньше, потребность в нём увеличилась, комфорт ухудшился, состояние автобусов тоже.

Елена

На самом деле, когда они там по брусчатке они едут это вообще жесть, держишься за это сиденье, боишься выпасть, особенно если ты там с детьми то это ужас, то ли нужно делать дороги, ну на самом деле нужно чтобы маршрутки как-то переделывали потому-что это ужас.

Особенно горожан беспокоят вечные перегрузки особенно в летнюю жару, в городских маршрутках, где интервал движения в среднем полчаса - еще можно перетерпеть стоя, а вот между городами такие поездки становятся невыносимыми, жалуются харьковчане.

Араик

Перегрузы постоянно, лучше бы хоть одну линию добавили, например Кобзарёвку и там Камышеватку, постоянно полная.

Елена

Конечно, надо набрать столько пассажиров, щоб они потом вылазили когда открываются двери, чтобы потом орали друг на друга, чтобы у каждого было плохое настроение.

Смотря на это и на увеличение количества аварий с общественным транспортом, патрульной полицией совместно с «Укртрансбeзпeкою», начиная с 23 июля текущего года начались проверки по соблюдению водителями и перевозчиками требований Правил дорожного движения и Правил перевозки пассажиров. За это время было проверено 3180 транспортных средств, и выявлено 15 фактов вождения без необходимых документов, 2 факта вождения в нетрезвом состоянии, 146 фактов перевозки пассажиров сверх установленного количества и 64 факта управления автобусами с техническими неисправностями.

Александр Огризько, и.о. нач. отдела безопасности дорожного движения УПП в Хар. обл.

Автобусів, що надають послуги перевезення пасажирів технічний стан яких знаходиться в незадовільному стані, приклад цьому є стертий малюнок протектору шин, це тріщини лобового скла в зоні дії склоочисників, це заблоковані або несправні аварійні виходи для пасажирів - це все є грубим порушенням правил дорожнього руху, за це передбачеенна адміністративна відповідальність.

С начала проведения операции "Перевозчик" патрульными было зафиксировано 692 нарушений законодательства допущенных водителями транспортных средств общественного пользования.