Террориста, который по заданию ФСБ готовил теракт на объекте водоканала на Харьковщине, отправили за решетку

17 декабря 2019 г. 16:10
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На Харьковщине осужден террорист, который по заданию ФСБ должен был совершить террористический акт на территории комплекса водоподготовки «Днепр» КП «Харьковводоканал» в Лозовском районе.

Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.

Как было установлено, житель Краснограда был завербован спецслужбами РФ для совершения теракта в регионе. По поручению кураторов он должен был привести в действие взрывное устройство на территории комплекса.

Взрывчатку, мощностью 2 килограмма тротила, злоумышленник планировал заложить в непосредственной близости от емкости с хлором, которая технологически задействована в системе очистки воды.

В ходе спецоперации сотрудники СБУ предупредили приведения в действие взрывного устройства и задержали злоумышленника.

Приговором Лозовского горрайонного суда Харьковской области задержанного признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 258 (законченное покушение на террористический акт) Уголовного кодекса Украины и назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы.

 

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