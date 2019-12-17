Террориста, который по заданию ФСБ готовил теракт на объекте водоканала на Харьковщине, отправили за решетку

На Харьковщине осужден террорист, который по заданию ФСБ должен был совершить террористический акт на территории комплекса водоподготовки «Днепр» КП «Харьковводоканал» в Лозовском районе.

Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.

Как было установлено, житель Краснограда был завербован спецслужбами РФ для совершения теракта в регионе. По поручению кураторов он должен был привести в действие взрывное устройство на территории комплекса.

Взрывчатку, мощностью 2 килограмма тротила, злоумышленник планировал заложить в непосредственной близости от емкости с хлором, которая технологически задействована в системе очистки воды.

В ходе спецоперации сотрудники СБУ предупредили приведения в действие взрывного устройства и задержали злоумышленника.

Приговором Лозовского горрайонного суда Харьковской области задержанного признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 258 (законченное покушение на террористический акт) Уголовного кодекса Украины и назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы.