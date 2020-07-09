"Тестировал" интеллектуальную границу и попал на видео: на Харьковщине задержали нарушителя

09 июля 2020 г. 15:32
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На Харьковщине ночью технические средства пограничников зафиксировали, как неизвестный мужчина пытался незаконно перебраться через границу, но попал на видеозапись и был задержан.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

По данным пограничников, нарушитель направлялся со стороны украинского населенного пункта Гоптовка в направлении российской Нехотеевки. У линии инженерных заграждений он появился после полуночи.

Пограничники зафиксировали «незваного гостя» с помощью стационарных тепловизионных камер, которыми оборудован данный участок границы.

Нарушителя задержали после преодоления заградительного забора. За попытку незаконного пересечения государственной границы на него составили протокол об административном правонарушении.

 

Видео: 

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