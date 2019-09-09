Титушки, полиция и возмущенные местные жители: в Песочине боролись за автобусный маршрут

Утро на автостанции в Песочине выдалось беспокойным: на маршрут вышли сразу два перевозчика - старый - "Укравтотранс-плюс" и новый - "Интерспецмаркет". Водители первого перевозчика вместе с неизвестными на легковушках перегородили дорогу втором перевозчику.

Спор за этот маршрут продолжается уже почти два месяца. Когда власти объявили первый тендер для перевозчиков, то в нем победил "Интерспецмаркет" - компания из Днепра, которую поддержали и местные.

Старый перевозчик, "Укравтотранс - плюс", уже работал на маршруте, по словам песочинцив, возил людей на устаревшем транспорте и на тендер просто не смог попасть, ведь не приспособил свои автобусы для людей с ограниченными возможностями.

В областной администрации решили, не разрывая договор с "Интерспецмаркетом", провести новый тендер, на котором был только один участник – собственно, "Укравтотранс-плюс". Но результаты этого второго тендера не признал суд. Местные жители говорят: хотят, чтобы на маршруте работал "Интерспецмаркет", поэтому попытались вмешаться.

Богдан Свердлов, песочинец

В 5-30 я, и не только я, - и другие активисты вышли. Вот вдоль этой дороги стояли автобусы как со стороны старого перевозчика, так и со стороны нового. И было спокойно, пока не начал новый перевозчик заходить на эту платформу, где пассажиров садят. А старый перевозчик начал все пресекать, было блокирование – ну, здесь был коллапс.

Когда на автостанции появились еще и непонятные молодые люди спортивного телосложения, пришлось вызвать копов, объясняет он и добавляет, что все это время на маршрут выезжали только автобусы старого перевозчика - "Укравтотранс-плюс".

Около 11 утра ситуация нормализовалась – при участии полиции и местных жителей перевозчики договорились выезжать на маршрут по очереди.

Андрей Свистун, директор ООО "Интерспецмаркет", объясняет - за право возить людей будут бороться в суде, ведь договор с ними не разорвали. А вот Геннадий Лосев, директор ООО "Укравтотранс-плюс", вообще после вопроса журналистов сразу бросает трубку.

В обладминистрации тоже комментировать ситуацию не хотят - уже 4 рабочих дня обещают ответить на вопрос позже.

