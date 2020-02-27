Тонны куриного помета вперемешку с мертвечиной. Есть ли на Балаклейщине несанкционированный птицемогильник?

Поселок Пятигорск Балаклейского района. За полкилометра от местной птицефабрики по полю ползет дым - это, по словам местных, тлеют десятки тонн птичьего помета. Лет так 10 пятигорцы страдают от вони и бродячих животных, которые развелись на этой свалке.

Нина, жительница Пятигорска

Ну, летом особенно, конечно, бывает, что и дышать нечем.

Конечно, есть, да. Все время. И дуже. Та огород близько, в мене так, як полю, так нічим дихать вообще

Анатолий первым начал жаловаться на безобразие в правоохранительные органы, ведь именно он платит за этот земельный пай, часть которого забросали пометом.

Анатолий Михайличенко, директор местного предприятия

До тех пор, пока вони не вивозили туда дохлих курей і пока це не воняло і не горіло сутками, я до цього ще так относився, знаєте, - ну навоз і навоз, колись вивезем на поля і вони лібо продадуть, лібо кудсь його дінуть . Ну навоз есть навоз. Ну кад, ви помните, вони начали вивозить туда дохлих курей і вони начали вонять на всю Харківську область, і ми тут находимся і ми тут живем. Еслі вікна нельзя открить. Правоохоронці не находять складу злочину в їхніх діях, маєм тільки відписки від правоохоронців, больше нічо.

В Пятигорском поселковом совете говорят: исполнительный комитет сельского совета постоянно выносит решения, в которых просит птицефабрику привести в надлежащее санитарное состояние и яму Беккари, и территорию сбора куриного помета.

Валентина Муравьева, председатель Пятигорского сельского совета

Постоянно задавали вопросы, постоянно приезжало и руководство района, на сходах были, и граждане говорили: мол, за это пометохранилище и за этих же ж дохляков. - Немає на них управи? Чи що ви не можете на них ні за допомогою правоохоронних органів… - Ну, получається, правоохоронні органи приїзжають, на сегодня я ж ещё рассказываю - это компетенция не так наша прямая, это компетенция держави, район сначала распоряжался за межами населенного пункта, потом перенесли на область.

В Балаклейской райгосадминистрации сообщили, что о ситуации знают, и решение этой проблемы лежит все же на органе местного самоуправления.

А представители птицефабрики информацию с вывозом дохлых кур на пометохранилище называют необъективной и уверяют, что никакого птицемогильника рядом с пометохранилищем или на нем - нет. И поехать вместе со съемочной группой на место тоже не захотели.

Алексей Марченко, исполнительный директор компании «Концерн Комплекс»

- Чому ви не хочете зі мною поїхати? - Та чо я не хочу? Я можу поїхати, та я невповноважений з вами їхати, тому що я не є працівником цієї компанії, я не є людиною, яка забезпечує ці процеси. - Тим не менше ви зараз даєте коментар. - Так, бо я знаю цю ситуацію. Просто знаю.

По словам исполнительного директора компании «Концерн Комплекс» Алексея Марченко имеется проект еще 78 года, где запроектировано, будто именно это пометохранилище, там, по словам мужчины, есть глиняная подложка, благодаря которой в почву ничего не должно попадать, а что касается мертвых кур, то Марченко комментирует ситуацию так:

Алексей Марченко, исполнительный директор компании «Концерн Комплекс»

Є плановий падіж, який збирається, який вивозиться. - Ось дивіться, ось лапи, ось тушку видно. - Ну, дивіться, я ж пояснюю, я пояснюю, це фрагменти частини трупа, який міг залишиться після того, як він залишився в пометі в пташнику - це ж не масове явище, це один на велику кучу один чи два трупи, так і то вже їм, цим трупам, вік та вік.

По словам экологов, пока подобные ситуации очень распространены.

Сергей Шапаренко говорит, что фактически экологического контроля в Украине уже лет 5 нет. Поэтому различные предприятия нарушают и санитарные и экологические нормы и никакой ответственности за это не несут. Стоки из данного пометохранилища опасны для почвы, грунтовых вод, а если оно еще и тлеет - то к тому же загрязняет атмосферу.

Сергей Шапаренко, председатель экологической группы «Печенеги»

Така підложка якщо була, то добре, але і за часів Радянського Союзу такі звалища часто споруджувалися с порушенням санітарних норм. Ну, може вона там і є, але по-перше, воно розраховувалося тільки на складування помету, гною, не залишків самих тварин - це абсолютно інші норми.

Пока съемочная группа была на предприятии, на хранилище уже работал грейдер, который пытался разворошить поверхность, чтобы затушить тлеющий помет. А какие-то мужчины вилами загружали в газели мертвых кур, которые лежали просто сверху. Общались мужчины со съемочной группой не совсем охотно.

В яму выкинем. - В яму? А де вона? А чого тут висипали тоді?

По информации "Курганского бройлера» - это именно так происходит отправка на утилизацию, по их словам, договоров на утилизацию мертвых кур у них заключены с двумя предприятиями, впрочем найти всю информацию об этих фирмах или дозвониться до них не удалось.