"Тот, кто это сделал - непорядочный человек." Преподаватель харьковского военного ВУЗа отверг обвинения в сепаратизме

Страница в Фейсбуке – «Предатели военной присяги ХИТВ». Вот этот пост вызвал настоящий скандал в военном ВУЗе Харькова. Под сообщением - скрины из «Одноклассников».

Владельцу страницы, очевидно, по вкусу действия страны-агрессора в Украине.

Группа «Предатели военной присяги ХИТВ»

Знайомтеся, полковник запасу - викладач кафедри тактико-спеціальних дисциплін... Харківського інституту танкових військ Геннадій Володимирович Бондарев. Людина, яка навчає офіцерів ЗС України, викладає у військовому ВУЗі, протягом 5 років має стійку антиукраїнську позицію, є ярим прихильником «русского мира»… Аналізуючи його сторінку, можна жахнутися, що ця людина протягом цих років вкладала в мізки майбутнього української армії

Об антиукраинской публикации у себя на странице Геннадий Бондарев узнал от руководства учебного заведения. Информация стала для преподавателя настоящим шоком. Говорит - в пользовании социальными сетями разбирается плохо. Страницу в «Одноклассниках» покинул еще в 2014 в году. Видимо именно ее неактивностью кто-то и воспользовался.

Геннадий Бондарев, преподаватель Харьковского военного института танковых войск НТУ «ХПИ»

Той, хто це зробив - це людина непорядна.

Полковник запаса преподавательской деятельности посвятил более 30-ти лет. Есть два высших образования, курсантам сейчас преподает среди прочего политологию. Работает с будущими офицерами. Говорит, жалоб не получал.

Геннадий Бондарев, преподаватель Харьковского военного института танковых войск НТУ «ХПИ»

У нас курсанти, відсоток я вам не скажу, але великий відсоток - це курсанти, які вже воювали і викладачу з цією категорією розповідати про щось таке, як ото було в радянські часи, про щось таке космічне - це неможливо. Вони тут же поставлять тебе на місце.

Претензий к преподавателю в учебном заведении нет. Но обвинения проверят. Считают, что преподаватель должен быть не только авторитетом, но и воспитывать у курсантов патриотизм. Поэтому, руководством ВУЗа назначена проверка. За помощью планируют обратиться и к силовикам.

Александр Синько, заместитель начальника Харьковского военного института танковых войск НТУ «ХПИ»

Ми офіційно звернемося до представників СБУ, щоб вони нам надали допомогу в проведенні службової перевірки, і з’ясували деякі факти, інформації, яка там надана. Для більш об’єктивного прийняття рішення стосовно даного працівника.

По результатам этой проверки уже будут решать судьбу карьеры преподавателя. Если докажут вину, обещают уволить. Уйти из учебного заведения готов и сам Бондарев. Скандал может сказаться на его взаимоотношениях с курсантами. Пока преподаватель находится в отпуске. Должен выйти на работу 3 сентября.