Трагедия в Купянске: подробности ЧП от спасателей

Трех купянских коммунальщиков нашли без сознания в канализационном колодце накануне. По предварительным данным, там произошел выброс метана. Мужчины лежали на глубине больше 5 метров, поэтому спасение превратилось в настоящую спецоперацию. Спасатели спустились в коллектор и по очереди вытащили двух пострадавших из подземной ловушки. Самой сложной задачей было достать третьего коммунальщика. Его затянуло в коллектор, поэтому чрезвычайники сняли с помощью спецтехники верхний слой земли, а потом сделали отверстие в бетонном кольце. Однако, когда мужчину подняли на поверхность, врачи скорой лишь констатировали смерть. В Главном управлении ДСНС в Харьковской области отмечают - коммунальщики находились на дне колодца без страховки и без других средств защиты.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской области:

От, я хотів би на що звернути увагу, що коли наші пожежні спустилися вниз, на всіх трьох чоловіків не було ніяких апаратів захисту органів дихання.

Предварительно - мужчины отравились газом. Однако все детали трагедии на данный устанавливают следователи. Чрезвычайники подчеркивают - одного вдоха метана хватит для мгновенной потери сознания.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской области:

Коли ви спускаєтесь в цей колектор, а також коли є водовідведення, там можуть бути деякі гази, які один-два вдохи можуть привезти до непритомності.

Двух пострадавших доставили в больницу. 38-летний мужчина находится в реанимации, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Второй спасенный уже может самостоятельно передвигаться. Его состояние врачи оценивают, как стабильное. Между тем, правоохранители открыли уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью». Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.