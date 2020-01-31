Трамваи №23 и 26 изменят маршруты

1 февраля с 10:00 до 15:00 будет запрещено движение трамваев по проспекту Тракторостроителей и проспекту Московскому - от Салтовского шоссе до разворотного круга «Юго-Восточный».
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.
Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом контактной сети.
В это время трамваи будут курсировать так:
№23: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р;
№26: Парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р.