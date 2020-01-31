Трамваи №23 и 26 изменят маршруты

31 января 2020 г. 17:27
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1 февраля с 10:00 до 15:00 будет запрещено движение трамваев по проспекту Тракторостроителей и проспекту Московскому - от Салтовского шоссе до разворотного круга «Юго-Восточный».

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом контактной сети.

В это время трамваи будут курсировать так:

№23: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р;

№26: Парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р.

 

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