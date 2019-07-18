 

Трамваи №5 и 6 на несколько дней сменили маршрут

18 июля 2019 г. 10:29
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Трамваи №5 и 6 курсируют по-другим маршрутам ежедневно с 6:00 до 20:00 18 и 19 июля. Движение трамваев запрещено по ул. Полтавский Шлях, от ул. Конева до пл. Сергиевской, по пл. Сергиевской, пл. Павловской, пл. Конституции и пр. Московскому, на участке от пл. Конституции до пл. Защитников Украины. 

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

В этот период трамваи курсируют так:

№5: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Морозова (парк Машиностроителей) - пр. Московский - пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская;

№6: 602 м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная - пр. Московский - ул. Академика Павлова - Салтовское шоссе - 602 м/р.

По информации  Департамента инфраструктуры, неудобства связаны с асфальтированием проезжей части проспекта. 

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