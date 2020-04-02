Трамвай №27 изменил маршрут движения

Сегодня, 2 апреля, движение трамваев по пр. Тракторостроителей, на участке от ул. Героев Труда до разворотного круга «Салтовский», будет запрещено c 9:30 до 14:30.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами на трамвайных путях.

На это период трамвай №27 курсирует так: Новожаново - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - перекресток ул. Героев Труда и пр. Тракторостроителей (остановочный пункт «Владимирская церковь»).