Трамвай №27 изменил маршрут движения

02 апреля 2020 г. 9:25
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Сегодня, 2 апреля,  движение трамваев по пр. Тракторостроителей, на участке от ул. Героев Труда до разворотного круга «Салтовский», будет запрещено c 9:30 до 14:30.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами на трамвайных путях.

На это период трамвай №27 курсирует так: Новожаново - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - перекресток ул. Героев Труда и пр. Тракторостроителей (остановочный пункт «Владимирская церковь»).

 

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