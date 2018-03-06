Траснпортный коллапс в Харькове: в центре города огромные пробки, почти половина харьковских улиц - в снежных сугробах

Именно так в течение дня выглядел Харьков в приложении Google Карты – центральные улицы города отмечены красным, в некоторых местах даже бордовым цветом, что означает высокий уровень пробок и очень медленное движение на дороге. Пушкинская, Сумская, Полтавский шлях, Гимназическая Набережная и одна из центральных артерий города – проспект Гагарина – водители застревали здесь в тянучке не меньше, чем на час. Похожая ситуация на спуске Веснина, а также на улицах Молочная и Клочковская. В патрульной полиции города рассказывают, на центральных улицах проезжая часть до конца не расчищена, в то же время, некоторые автомобилисты оставляют машины где придется, поэтому снегоуборочная техника проехать не может, нарушителей правил дорожного движения копы штрафуют.

Карина Курбанова, пресс-офицер УПП г. Харькова:

Якщо є скарга від інших громадян на лінію 102 і коли ми приїзжаємо, вони звертаються з заявами, що ось цей автомобіль перешкоджає руху, він заважає, наприклад, стоїть на пішоходному переході, вже години 4, якщо не вдається встановити власника, то евакуюється на законних підставах, тому що перешкоджає руху. Якщо автомобіль припаркували обережно. Він нікому не заважає, і немає заборонюючих знаків, то ми не штрафуємо.

В свою очередь, водители говорят, что в данный момент сложно и передвигаться по городу, и находить место для парковки. Огромные снежные сугробы занимают почти половину харьковских улиц, местами – даже большую часть дороги. Автомобилисты возмущаются, что улицы тщательно не чистят ночью, когда дороги пустые.

Алексей:

9 баллов, надо что-то делать. - Насколько сложно? Где больше всего? - Та весь центр стоит. Почему ночью не чистят непонятно, ночью можно все почистить, убрать.

Роман:

Да проехать кругом сложно, машины ж припарковать негде, потому что снег.

Сергей:

Передвигаться очень сложно, ситуация - вы сами видите, проблемно. Ситуация напряженная, техника не проедет.

Тем временем, в мэрии продолжают уверять, что коммунальщики работают в усиленном режиме и уже вывезли больше 2 с половиной тысяч кубометров снега и наледи. Также чиновники на сайте горсовета отчитываются, что в течение дня в Харькове работало 106 единиц техники, накануне ночью – 80.