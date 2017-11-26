Трехлетнему Кириллу срочно нужна ваша помощь!

Трехлетнему Кириллу Пузаку срочно необходимо дорогостоящее лечение.

2 месяца назад родители заметили у мальчика нарушение в координации движения. Позже появилось косоглазие и уменьшение движения левых конечностей.

Врачи диагностировали у малыша опухоль головного мозга.

Помочь Кириллу готовы турецкие врачи, однако необходима срочная и дорогостоящая операция с последующим лечением.

Стоимость лечения – от 25 тысяч долларов. Таких средств у семьи Кирилла нет. Родители просят всех неравнодушных помочь спасти ребенка.

Реквизиты для помощи:

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Получатель - Пузак Инна Владимировна(мама)

Телефон - 067-94-60-691