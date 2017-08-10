Туристы везут из Турции вирус Коксаки. Почему заболевание напугало украинцев и как им не заразиться?

Вот так вот все руки и точно такое же на ногах.

Покрытые сыпью ладони и ступни ног, высокая температура и сильная боль в горле - с первыми симптомами вируса Коксаки харьковчанка Елена и двое ее дочерей вернулись после отдыха в турецком пятизвездочном отеле. Заболели буквально за несколько дней до отъезда. Жар не проходил почти неделю, а в местах высыпаний начала слезать кожа.

Аня:

Я не могла глотать все, я могла вообще не есть, целую ночь все чесалось, я не могла спать.

Елена:

К вечеру первого дня ангины у нас пошла сыпь, мы думали мошка или комары какие-то местные, непонятно, через день- через два пошли волдыри. И я понимаю, что это что-то непонятное, до сих пор у нас такого не было. Мы переболели ветрянкой, но это несравнимо, совершенно другие прыщи и волдыри.

Елена рассказывает, поставить точный диагноз врачи сначала не могли, говорили аллергия. Узнать в симптомах вирус Коксаки получилось только у специалиста, чья семья тоже столкнулась с этой инфекцией.

Елена:

Когда приехала, естесственно, обратилась к врачам. К дерматологам к нашим, разным дерматологам и все сказали - что вы, это кожная аллергия, высыпание, ничего страшного. Примите то, то, другое, но когда я пришла к нашему педиатру детскому - участковому, она срочно сказала - срочно лечитесь, это вирус Коксаки. У неё племянник приехал и привез точно такие же симптомы.

В этом году украинцы начали говорить о распространении вируса в нашей стране после начала сезона отпусков. Люди везут его из стран с жарких стран независимо от региона или отеля, где отдыхали. Самые восприимчивые к инфекции дети, у взрослых он встречается реже. Первые признаки проявляются в течение 10 дней и сначала больше похожи на простуду или грипп. Без лечения, говорят врачи, вирус Коксаки впоследствии может поразить легкие, печень, а также нервную систему. Заболевание еще молодое, поэтому вакцины от него пока нет, с его симптомами специалисты рекомендуют бороться имунностимулирующими препаратами и лекарствами против аллергии.

Ирина Багмут, доктор мед. наук, спец. в области инф. заболеваний:

Дело в том, что группа заболеваний, которая относится к энтеровирусным инфекциям, сюда относится не только Коксаки, но и вирус ЭХО, и ЕСНО, это аббревиатура на английском языке, она очень полиморфна, здесь очень много возбудителей и создать вакцину сложно, поэтому против этого вируса есть иммуноглобулин, который содержит антитела к разным видам возбудителя Коксаки.

Профилактика вируса Коксаки состоит в стандартных правилах гигиены: мытье рук после посещения туалета и перед едой. Также медики рекомендуют ограничить посещение бассейна даже в дорогих отелях, там риск заразиться сообенно высок.