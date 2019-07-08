Творческие подходы в образовании: в Харькове проходит масштабный учительский фестиваль EdСamp

Педагог Татьяна Степанова приехала в Харьков из Луганской области. Говорит, хочет получить много новой информации о совершенствовании учебного процесса. Подчеркивает - в течение последних лет система образования в Украине существенно изменилась, поэтому постоянно общается с коллегами для получения полезного опыта.

Татьяна Степанова, педагог:

Я бачу, як змінюються вчителі, горять їхні очі. Заходи такі вкрай необхідні, бо якщо ми будемо варитися тільки в своєму місці, в своїй навіть області, то нам треба виходити на більш широкий рівень. Нам треба спілкуватися, дивитися як працюють вчителі в інших куточках України.

А вот 11-летний Олег Охрамович стал самым молодым экспертом образовательного фестиваля. Хорошо разбирается в современных технологиях и во время своего выступления хочет рассказать учителям и родителям, каким образом заинтересовать детей на уроках, используя специальные игровые приложения. Уверяет - школьые предметы можно изучать с помощью виртуального мира.

Олег Охрамович, эксперт образовательного фестиваля:



Ми, учні, оточені вже гаджетами, різними способами, як можна здобути інформацію, і нам вже старі методи не дуже цікаві. А ось гейміфікація. Вона справді допомагає.

Образовательный фестиваль EdCampUkraine проходит уже 5 год подряд. По словам организаторов, Харьковщина - среди регионов-лидеров по внедрению современных подходов в учебном процессе, поэтому проводят мероприятие именно здесь.

Юлия Светличная, глава ХОГА:

Як може бути Харківщина не найкращою. В нас такі вчителі, завзяті, працьовиті. Ми навчаємо дітей і з кожним роком вони набувають більше знань і ми завойовуємо більше позицій. Ініціатива йде знизу, саме представники освіти ініціюють ті питання і ті зміни, які потрібні втілювати в освіті. Вони проходять через органи державної влади і втілюються у практику.

В этом году образовательный фестиваль в Харькове собрал участников из 20 стран мира, среди них - больше тысячи школьных педагогов. В программе - круглые столы, экспертные и учительские сессии, открытые уроки, различные интерактивы, а также проблемные дискуссии. Главная тема 5-го образовательного фестиваля - как вырастить хорошего человека.

Лилия Гриневич, министр образования и науки Украины:

Традиційно в школі ввжалось, що однозначна мета навчання - дати і передати знання. Сьогодні цього недостатньо, і в цьому бурхливому світі у майбутньому стають найважливішими все-таки цінності. І те як людина може володіти собою, як вона взаємодіє з іншими людьми і як змінює навколо себе світ на краще.

В украинских школах пока недостаточно наработок для воспитания ценностей в рамках системы образования, подчеркивают организаторы. Одну из программ, которая предлагает современные подходы социального, эмоционального и нравственного обучения - пилотируют в этом году в 25 учебных заведениях.

Александр Элькин, организатор образовательного фестиваля:

Головна сфера вдосконалення - це комунікація ідей і цінностей реформи. Це те, над чим ми дуже багато працюємо, коли зустрічаємося із педагогами в усіх регіонах. Думаю, що це дуже важливо, оскільки маємо понад 400 тисяч вчителів і вчительок в Україні, щоб донести до них ці ідеї, щоб передати їм ці знання, практики і досвід.

Помимо внедрения современных подходов в обучении на образовательном фестивале в Харькове также обсуждали вопросы повышения квалификации педагогов в Украине и методы борьбы с коррупцией в школах.