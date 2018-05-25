Тысяча бумажных самолетиков в небе над Харьковом. Как это было.

Неделя подготовки, тысячи листов бумаги - флэшмоб студентов и преподавателей Харьковского аэрокосмического университета стал одним из самых массовых не только в Харькове.

Будущие самолетостроители решили продемонстрировать свою любовь к авиации и любимому ВУЗу оригинальным способом - они запустили в небо более тысячи бумажных самолетиков:

ХАИ идет на рекорд – запускают самолетики

Друзья, вы крутые, Харьков!

Руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова внимательно зафиксировала все самолетики и с гордостью сообщила, что рекорд установлен:

Лана Ветрова, руководитель Национального реестра рекордов Украины

Отож, ми нарахували тисяча 132 учасника рекорду, новий рекорд України – студентів викладачів Національного аерокосмічного університету ХАІ , я хочу вручити сьогодні вам

В Украине рекорд самого массового запуска бумажных самолетиков регистрируется впервые. Хотя в мировой Книге Рекордов Гиннеса это достаточно популярная номинация.

Согласно правилам Книги рекордов Гиннеса, для создания самолетика должен использоваться лист бумаги формата А-4. Его резать или клеить, а также использовать посторонние предметы для фиксации. Много ума не надо, говорит ректор, чтобы сделать самолетик, но именно по этой конструкции начинается авиация:

Николай Нечипорук, ректор Харьковского Национального аэрокосмического университета «ХАИ»

Мы верили и знали, и наша вера оправдалась. У нас другого быть не может, если в ХАИ что-то сказано сделать, значит это твердо будет исполнено

Самое сложное, говорят организаторы, - собрать всех вместе, доказать, что это общее дело и оно очень важное:

Анастасия Андреева, студентка «ХАИ» 4 курс

Все эти люди – они были частью чего-то целого, чего-то масштабного – это важное событие для каждого из нас, потому что каждый стал историей и для университета очень важно, потому что это национальный рекорд – это очень круто!

По опыту, только устанавливается один рекорд, как к нему подтягиваются другие, говорит Лана Ветрова. Поэтому она ждет в этой номинации новых свершений.