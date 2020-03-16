Тысяча респираторных масок для харьковчан. В центре города прошла социальная акция

В то время как заместитель мэра по здравоохранению предлагает харьковчанам самостоятельно шить марлевые маски, а купить их даже по завышенным ценам в аптеках города почти невозможно. Адвокат Анатолий Родзинский за свой счет закупил тысячу респираторных масок и бесплатно раздал горожанам под стенами горсовета.

Виталий, харьковчанин

Масок нема в аптеках, люди приходят за масками потому, что люди боятся.

Валерий, харьковчанин

Он распоряжается нашим бюджетом он должен распоряжаться в пользу людей. А вот это вот люди, которые стоят одна маска ничего не решает.

Родзинский говорит, что цель этой акции не раздача за его счет тысячи респираторов, потому что этого недостаточно, а на достаточное количество у него просто не хватит средств. Он хочет привлечь внимание городских властей - чтобы они именно сейчас не тратили сотни миллионов, к примеру, на реконструкцию зоопарка, а позаботились о реальной защите харьковчан от коронавируса.

Анатолий Родзинский, адвокат, общественный деятель

Основная и главная цель этой акции заставить мера Харькова и городской совет под давлением общественности закупить для Харькова минимум 100 тысяч тестов на коронавирус, минимум 200 тысяч респираторных масок и хотя бы 50 аппаратов ИВЛ.

Позже стало известно, что мэр таки объявил о выделении средств на закупку дефицитных аппаратов искусственной вентиляции легких и тестов на коронавирус, впрочем, какое именно количество - пока неизвестно.