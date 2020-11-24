Тысячи людей остались без работы во время пандемии: какое количество безработных на Харьковщине

Михаил Пастухов более двадцати лет работал инженером. Однако, когда объявили карантин, на его предприятии cократили рабочую неделю и заодно - зарплату.

Мужчина размышлял, как заработать, и первое, что пришло в голову, - трудоустройство за рубежом. Посоветовался с другом, и решили попробовать, но неожиданно наткнулись на более приемлемый вариант.

Михаил Пастухов, ученик термиста на Харьковском подшипниковом заводе

За кордоном наші працівники працевлаштовуються робітниками за фахом і отримують більшу зарплатню. Ми з ним виїжджати не хочемо, і я подумав - а чому б мені не влаштуватись за своїм фахом, але на робочу посаду. І от побачив одного дня об’яву Харківського підшипникового заводу, де, кажуть, потрібні фахівці-робітники – токарі, фрезерувальники, але це не головне, а головне те, що вони пишуть – ми навчимо.

Теперь Михаил переквалифицируется. Зарплата его вырастет в несколько раз, а обучение - бесплатное. К тому же за границей тоже не все так безоблачно, говорят украинские работники.

Галина, заробитчанка

Для заробітчан зараз настали дуже складні часи, тому що друга хвиля пандемії, стрімко зростає кількість захворювань, і люди не мають, де працювати.

Галина на работу в Италии устроилась неожиданно. Женщина поехала в Италию в августе, чтобы покрестить ребенка своей подруги. Из-за пандемии ее рейс отменили, когда она хотела вернуться в Украину. Поэтому она решила остаться и попробовать подзаработать. За свой труд Галина сейчас получает 850 евро в месяц. Говорит, в Украине такие деньги заработает за полгода.

Впрочем, далеко не всем так везет.

Галина, заробитчанка

Багатьом заробітчанам довелося виїхати в Україну. Багато хто не ризикує їхати, тому, що не знають - чи повернуться. Складна ситуація на кордоні. Мені пощастило, і навіть у цей важкий час я знайшла роботу – я працюю доглядальницею в родині за бабусею. Бабуся хвора на ДЦП.

Из-за пандемии количество вакансий уменьшилось и в Украине.

На Харьковщине, говорят в областном центре занятости, люди нужны в основном в профессиях, не требующих особых навыков, это - дворники, уборщики и грузчики. Немного меньше свободных мест есть в сфере торговли, в области транспорта и государственного управления.

На Харьковщине только официально безработных 45 000 - на тринадцать тысяч больше, чем до начала пандемии

Владимир Миненко, директор Харьковского областного центра занятости

Зростання йде десь відсотків на 45, в порівнянні з минулим роком, тобто це збільшення людей, які звертаються, становляться на облік, які мають статус безробітного. Припустимо, якщо у нас на сьогоднішній день 4000 вакансій по Харківській області, 3000 – по Харкову, то у минулому році саме на цю дату, вакансій на цю дату - відсотків на 70 більше.

Наиболее уязвимыми оказались сферы туризма, мелкой торговли, общественного питания. И вместо того, отмечают в центре занятости, Харьковщина лидирует по количеству предоставленных социальных выплат в период пандемии всего 240 млн гривен получили предприниматели малого и среднего бизнеса.