У харьковчанина в гараже нашли автомат и более 4 тысяч патронов

Более 4 тысяч патронов и автомат изъяли харьковские правоохранители в гараже у 49-летнего харьковчанина.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в гаражном боксе одного из кооперативов злоумышленник хранил автомат «АК-74» с магазином к нему, телескопическую дубинку и 4100 штук спортивно-охотничьих мелкокалиберных патронов калибра 5,6 мм.

Обыск правоохранители проводили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и в ходе проведения операции «Оружие и взрывчатка».

Сейчас устанавливается место приобретения и цель хранения изъятого оружия и боеприпасов.

Харьковчанину грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.