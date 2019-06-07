У харьковчанина в гараже нашли автомат и более 4 тысяч патронов

07 июня 2019 г. 10:26
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Более 4 тысяч патронов и автомат изъяли харьковские правоохранители в гараже у 49-летнего харьковчанина.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в гаражном боксе одного из кооперативов злоумышленник хранил автомат «АК-74» с магазином к нему, телескопическую дубинку и 4100 штук спортивно-охотничьих мелкокалиберных патронов калибра 5,6 мм. 

Обыск правоохранители проводили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и в ходе проведения операции «Оружие и взрывчатка».

Сейчас устанавливается место приобретения и цель хранения изъятого оружия и боеприпасов. 

Харьковчанину грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. 

 

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