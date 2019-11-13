У харьковчанина во дворе дома нашли посевы конопли: изъято более сотни кустов

13 ноября 2019 г. 10:20
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Полицейские обнаружили у 39-летнего харьковчанина посевы конопли.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 39-летний мужчина на территории домовладения в Основянском районе Харькова выращивал коноплю. 

В ходе обыска домовладения злоумышленника полицейские изъяли более 100 кустов конопли.

Изъятые растения направлены на экспертное исследование.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. 

Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

 

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