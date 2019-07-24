У подозреваемого в наркотороговле харьковчанина нашли психотропы на 120 тысяч гривен

Правоохранители разоблачили харьковчанина в хранении и сбыте наркотиков.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 45-летний ранее судимый мужчина хранил у себя дома психотропное вещество с целью дальнейшего сбыта.

Во время обыска квартир злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли полимерный пакет с психотропным веществом весом около 100 граммов, 9 полимерных пакетов, расфасованных для дальнейшего сбыта по 0,25 г, электронные весы, денежные средства в сумме 8500 грн, банковские карточки и мобильный телефон.

Стоимость изъятого у мужчины наркотика на «черном рынке» составляет около 120 000 гривен.

Кроме того, в марте текущего года правоохранители задокументировали факт продажи злоумышленником психотропного вещества во время личной встречи с покупателем за 600 гривен.

В настоящее время решается вопрос об избрании харьковчанину меры пресечения и сообщения ему о подозрении.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают источник поставки психотропного вещества, преступные связи мужчины, а также других лиц, которые могут быть причастны к поставкам психотропного вещества.