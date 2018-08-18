У жителей Барвенковского района изъяли более 200 кустов конопли

18 августа 2018 г. 11:21
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В Харьковской области правоохранители выявили 3 факта незаконного выращивания конопли местными жителями Барвенковского района.

В ходе обысков полицейские изъяли у 34-летней жительницы города Барвенково и жителя района по 20 растений, похожих на коноплю.

162 куста конопли полицейские изъяли у 57-летнего жителя села Петровка этого же района.

Все трое правонарушителей выращивали коноплю на приусадебных участках по месту своего проживания для личного употребления.

Вещественные доказательства полицейские направили на экспертизу.

Следователями открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет.

 

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