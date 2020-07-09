У жителя Харьковщины в доме нашли наркотики

09 июля 2020 г. 14:28
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На Харьковщине в доме у жителя Чугуевского района обнаружили наркотики.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В ходе проведения обыска квартиры 45-летнего ранее судимого мужчины полицейские изъяли 1,5 литра жидкости, которая, согласно экспертизе, в своем составе имеет концентрат из маковой соломы общим объемом 8 граммов.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. 

Как выяснилось, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, по данному факту преступления ему уже сообщено о подозрении.

 

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