У жителя Харьковщины в доме нашли оружие и взрывчатку

32-летний житель Покотиловки хранил в доме обрез гладкоствольного ружья и тротиловую шашку.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Запрещенные предметы правоохранители обнаружили в ходе обыска домовладения мужчины.

По данным полиции, злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, а также около трех лет назад служил в зоне АТО.

Изъятое направили на исследование.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.