Убийство 11-летней девочки на Одесчине: обнародовано видео следственного эксперимента с подозреваемым

Полиция Одесской области опубликовала видео с частью признания подозреваемого в убийстве 11-летней девочки Дарьи Лукьяненко Николая Тарасова.

В описании к видеозаписи говорится, что суд учел собранные следствием неопровержимые доказательства вины злоумышленника и удовлетворил ходатайство следователя, избрав ему меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца без права внесения залога.

На кадрах правоохранителей – двор подозреваемого, следственный эксперимент и фрагмент его признания.

"Увидел на базаре. Когда она шла с базара, я ее завел в дом. Убил в доме. Просто взял и убил. Руками", - рассказал подозреваемый на камеру.

Киевский районный суд Одессы избрал подозреваемому меру пресечения вчера, 21 июня: его отправили в следственный изолятор без возможности выхода на свободу под залог.

Как сообщается, подозреваемый полностью признал свою вину и согласился с назначенной ему мерой пресечения. На вопрос, почему он убил Дашу, ответил, что "не знает".

В ближайшее время Николая Тарасова направят на судебно-психиатрическую экспертизу, которая должна установить, мог ли он в момент совершения преступления осознавать свои действия и отвечать за свои поступки.

Напомним, 13 июня 11-летняя Дарья Лукьяненко пошла в танцевальный кружок и не вернулась. К поискам ребенка привлекли правоохранителей, спасателей и авиацию.

На 6 день поисков на территории одного из домовладений села, где проживала девочка, правоохранители обнаружили её тело в выгребной яме.