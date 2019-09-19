Убийство трех сотрудников АЗС в Николаеве: подозреваемый задержан

В Николаеве полиция задержала подозреваемого в убийстве трех сотрудников АЗС.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, задержанный является коллегой убитых.

Выяснилось, что 48-летний злоумышленник ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия.

По предварительной информации полиции, он расстрелял мужчин из-за неприязненных отношений.

Подозреваемого мужчину задержали по месту жительства. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Полицейские также нашли на месте преступления и изъяли заявление подозреваемого об увольнении.

Уголовное производство открыто по п. 1 ч. 2 ст. ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство двух или более лиц", которая предусматривает лишение свободы на 10-15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, вчера, 18 сентября, на одной из газовых заправок в Николаеве были обнаружены тела трех её работников 33, 51 и 59 лет с огнестрельными ранениями. Известно, что погибших - механика, оператора и кассира - обнаружила жена одного из них, когда долго не могла дозвониться до своего мужа. На крики женщины прибежали прохожие, которые помогли вызвать полицию.