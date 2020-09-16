Участники «Европейского пробега ради мира» добрались до Харьковщины

Европейский пробег ради мира, приуроченный к Европейской неделе спорта, проводится с 10 по 26 сентября по маршруту, пролегающему по территориям Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской областей и города Киева. Завершится эстафета 26 сентября на НСК «Олимпийский».

На Харьковщине забег стартовал в Лозовском районе. Вместе с участниками марафона председатель ХОГА Алексей Кучер преодолел дистанцию в 10 километров от границы Днепропетровской и Харьковской областей до села Новоивановка Лозовского района. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминстрации.

«Проект очень важен по двум причинам: во-первых, это акция мира, а во-вторых - призыв к здоровому образу жизни. Я решил лично принять участие в нем, чтобы продемонстрировать, что спорт сегодня важен. Это мероприятие, в первую очередь, - сигнальное обращение к нашей молодежи - пожалуйста, присоединяйтесь. Ведь здоровье - залог успеха нашей нации», - отметил Алексей Кучер.

К эстафете присоединились жители разных уголков Харьковщины. Одна из них - Марина Немченко из Змиевщины.

«Я участница сегодняшнего массового забега, мастер спорта Украины, и решила сегодня поддержать спортсменов, - рассказала Марина. - Для меня этот забег отличается, ведь я привыкла к соревнованиям, конкуренции. А это мероприятие - о дружбе и поддержке».

Горящий факел - символ гармонии и единения - главе Харьковщины передал председатель Юрьевской РГА Днепропетровской области Юрий Борисенко.

«Все школы, все коллективы сельских советов бежали этот марафон, получили массу впечатлений и сказали, что здоровый образ жизни - это главное, - рассказывает Юрий Борисенко. - Лично пробежал около 15 км с перерывами, ведь я передавал команды из одного села в другое».

Всемирный пробег ради мира проводится в течение 33 лет. Украина присоединилась к акции сразу после обретения независимости, в 1991 году. В этом году мероприятие проходит при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины.

«Мы обратились в Министерство молодежи и спорта, они нас поддержали. Мы подготовили маршрут и его утвердили, было соответствующее поручение премьер-министра Украины. Сейчас проходит эстафета, и мы видим, как нас встречают, - рассказал организатор акции Евгений Фурс. - Это символично, что мы начали эту эстафету в Мариуполе. Таким образом мы объединяем страну, высказываем желание жить в мире, гармонии и дружбе».