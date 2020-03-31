Удача или правильная система: как обыграть казино и не потерять свои деньги®

31 марта 2020 г. 17:27
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Каждый азартный человек задумывался, как обыграть букмекера, казино или лотерею? Существует ли такая система, которая позволяет с вероятностью в 100% достигать нужного результата? Или все выигрыши – это простое везение, с небольшой долей аналитики и знаний?

Специалисты бонусного агрегатора bonus4bet.com.ua помогли нам разработать несколько действенных методов, которые реально повышают шансы на выигрыш, а иногда приводят к крупным победам. Читайте подробности прямо сейчас.

Ведите свою статистику ставок

Начнем с самой популярной рекомендации – заведите блокнот или электронный документ, где будете вести учет ставок и результаты по ним. Это поможет:

  • выработать правильную стратегию игры;

  • определить оптимальное количество и размер ставок;

  • понять, в каких типах ставок вам везет больше всего, и проследить закономерности.

Специалисты онлайн-казино Pin Up Украина поделились инсайдерской информацией, что практически все топовые игроки сервиса имеют уникальные игровые системы, основанные на собственной аналитике. На чужом опыте можно проработать только самые распространенные ошибки, а научиться постоянно выигрывать получится только благодаря личным знаниям.

Внимательно вчитывайтесь в правила сервиса

Чтобы иметь высокие шансы на победу на любом азартном сервисе, нужно внимательно читать его правила. Ведь у каждой компании есть свои хитрости и скрытые лазейки, которыми можно воспользоваться.

Например, в правилах можно узнать, как применяются в онлайн-казино Голдфишка купоны для начисления бонусов. Работают они следующим образом:

  • находим промокод в интернете или на специальных агрегаторах;

  • активируем купон по кнопке или вводим его вручную в личном кабинете;

  • получаем бонус в виде удвоения первого депозита, обмена очков лояльности на реальные деньги или подарков на день рождения.

В правилах также содержится полезная информация об особенностях использования сервиса:

  • регистрация и верификация аккаунта;

  • пополнение и вывод денег;

  • использование бесплатных игр;

  • подключение мобильной версии;

  • участие в розыгрышах, турнирах и другое.

Обязательно читайте правила и помните, на каждом сайте действует публичная оферта. Создавая личный аккаунт, вы фактически соглашаетесь со всеми пунктами, которые в ней изложены. Поэтому будет логично ознакомиться с ними до того, как вы начнете активные действия.

Задействуйте максимум бонусов и подарков

Разберемся подробнее, как людям удается зарабатывать крупные выигрыши, рискуя небольшими деньгами. Ответ простой – они используют бонусы, которые компании активно раздают своим клиентам.

Например, Favbet casino сделали для своих пользователей следующие спецпредложения:

  • бонусы четверга, +10% к выигрышу в игру дня и 10% кэшбэк в случае неудачи;

  • 50 фриспинов с депозитом больше 10 евро по промокоду «lo*5**7*»;

  • код «lo*4**5*» на 25 фриспинов с играми от Netent.

И подобные выгодные акции есть практически у каждого казино. Удобнее всего оценить доступные бонусы с помощью специальных агрегаторов, таких как lotoplay.com.ua. Здесь собраны все актуальные и работающие промокоды, которые остается только активировать и пользоваться.

Обыграть казино можно, но это не всегда удача. При грамотном использовании бонусов шансы выиграть крупную сумму кратно вырастают, а риски снижаются. А сухой расчет и статистика помогут фортуне сделать вас богаче.

 

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