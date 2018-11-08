Угощения от ветерана АТО. В Харькове военный моряк открыл кофейню и поддержал европейскую социальную акцию

Неделя обучения мастерству бариста и советы от ветеранов АТО, у которых есть бизнес в других городах. а вскоре - появление своей кофейни в Харькове. Собственное дело военный моряк Алексей Поляков решил начать после возвращения из зоны боевых действий. Служил в морской охране в течение 5 лет. Найти работу в Харькове, говорит, на гражданских должностях кадровому офицеру было трудно, поэтому теперь угощает кофе от ветерана АТО в собственном заведении.

Алексей Поляков, владелец кофейни:

Приміщення вибирали, робили прорахунки людей, скільки ходить. ремонт робили самостійно всією родиною, жінка стіни шпаклювали і оброблювала, шпалери разом клеїли, навіть дитина маленька приходила, син. красив стіни.

Свой вклад в дело Алексей решила сделать и его жена, Мария, чтобы поддержать мужа. Вся выпечка в кофейне домашняя - сделанная ею и подругами на кухне.

Мария Полякова, жена владельца кофейни:

Я, насправді, не маю ніякої освіти у цьому, у цій галузі. Це моє власне, скільки дома навчилася, якісь домашні рецепти, які передавалися від моїх бабусь, мами, сімейні, я тут їх використовую.

Пока посетителей в кофейне немного, рассказывает Алексей, большинство узнают об открытии заведения из социальных сетей.

Татьяна Чепурная, посетительница кофейни:

Взагалі тема АТО мені дуже цікава, я люблю Україну і коли я побачили "ветерано кафе" в Харкові - це моя тема.

Отведать кофе или угоститься разными видами чая могут и те, у кого нет возможности часто посещать рестораны или кафе. Вместе с женой Алексей начал социальную акцию под названием "Подвешенный кофе", подхватив идею европейцев.

Алексей Поляков, владелец кофейни:

Приходить людина, бере у мене каву, проплачує за один напій, котрий він куштує, та на вибір покупця, вибирає інший напій, платить за нього гроші і я роблю запис, вішаю собі, і людина, яка не може собі дозволити випити смачної кави, вона підходить і я з підвісної кави для людини приготую цей напій.

Вскоре, говорит Алексей, планирует открыть пиццерию, когда насобирает стартовый капитал. Собственным примером хочет показать, что после возвращения с войны можно найти любимое дело и жить полноценной жизнью уже в мирных условиях.