Угроза для жизни. В центре Харькова обваливается пятиэтажное здание

В этом 5 этажном доме по переулку Соборному Нина Чернобровая живет уже более сорока лет. Здание находится в аварийном состоянии, уверяет пенсионерка, и больше напоминает ей послевоенные развалины. Кирпичная кладка неоднократно падала во двор и даже бывали случаи, когда их падение оборачивалось для людей существенным ущербом. Хорошо хоть пока материальным, добавляет пенсионерка.

Нина Чернобровая, пенсионерка:

В арку, в которую мы в эти три адреса проходим в свои квартиры, она находится просто в опасном состоянии. Кирпичи падают с потолка вертикально. Уже несколько машин пробило. Слава Богу, еще не было несчастных случаев.

Жильцы неоднократно подавали коллективную жалобу в районное отделение жилкомсервиса. Говорят, очень надеялись получить помощь, но только там на их просьбы никто не реагирует и не предпринимает никаких действий.

Ирина Шикова, жительница дома:

Неоднократно мы обращались. Вот последнее обращение у нас было 30.06.2017. Ответа мы не получили. Единственное, были звонки из жилкомсервиса о том, что действительно существует такая же проблема.

Единственное, что пообещали коммунальщики, говорит Ирина, так это - оградить опасные места сигнальной лентой. Однако, никакого ограждения, хотя бы даже и символического по сегодняшний день здесь так и не появилось. В жилкомсервисе говорят, они не занимаются данной проблемой и посоветовали обращаться в администрацию Шевченковского района. Там же заместитель председателя, курирующий жилищно-коммунальные вопросы уверяет - все обращения граждан находятся под контролем, а ответы отправляются вовремя.

Николай Белоцерковский, зам. председателя по вопросам ЖК услуг Шевченковской РА:

Все ответы на обращения граждан, в установленный законом срок, нами отправляются. Поэтому, почему там нет ответа такого не может быть. Значит, или срок не был. Или неправильно адрес отправителя указан, или еще что-нибудь.

Возможно обращение еще находится на стадии рассмотрения, предполагает Николай Белоцерковский. А пока коммунальщики рассматривают жалобу, фасад вполне реально угрожает жизням и здоровью проходящих мимо людей.