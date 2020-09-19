Украина находится в пятерке европейских стран с самым большим суточным приростом больных COVID-19

Украина находится на пятом месте в Европе по количеству новых случаев заражения коронавирусом в сутки. Об этом свидетельствуют данные Worldometer, который отслеживает ситуацию с распространением болезни.

Также мы находимся на 25 позиции в мире по общему количеству инфицированных с начала пандемии.

За последние 24 часа больше новых случаев коронавирусной болезни зафиксировали во Франции, России, Испании и Великобритании.

В этом же рейтинге по всему миру, а не только по Европе, Украина находится на 15 позиции.