Украина попала в список стран с высокими темпами распространения Covid-19

Украина вошла в список стран с высокими темпами распространения коронавируса Covid-19. Об этом сообщает телеграм-канал Минздрава "Коронавирус.инфо".

В список, кроме Украины, попали Албания, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Армения, Северная Македония, Казахстан, Кыргызстан, Косово, Молдова и Швеция.

Напомним, в Украине за последние сутки зафиксированы 948 новых случаев заболевания Covid-19. Украина сейчас остается одним из лидеров среди европейских стран, где зафиксировали наибольший суточный прирост заболеваний Covid-19.

Ранее в Минздраве сообщали, что в стране на 100 тыс. населения приходится 50,6 активных случаев коронавируса.

Отметим, что в Албанию, которая находится в вышеупомянутом списке, пускают украинских туристов. Вчера, 26 июня, из аэропорта "Киев" ("Жуляны") туда вылетел первый чартерный рейс из Украины после восстановления авиасообщения с другими странами мира.