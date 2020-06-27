Украина попала в список стран с высокими темпами распространения Covid-19

27 июня 2020 г. 16:36
Источник: 112.ua
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Украина вошла в список стран с высокими темпами распространения коронавируса Covid-19. Об этом сообщает телеграм-канал Минздрава "Коронавирус.инфо". 

В список, кроме Украины, попали Албания, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Армения, Северная Македония, Казахстан, Кыргызстан, Косово, Молдова и Швеция. 

Напомним, в Украине за последние сутки зафиксированы 948 новых случаев заболевания Covid-19. Украина сейчас остается одним из лидеров среди европейских стран, где зафиксировали наибольший суточный прирост заболеваний Covid-19.

Ранее в Минздраве сообщали, что в стране на 100 тыс. населения приходится 50,6 активных случаев коронавируса. 

Отметим, что в Албанию, которая находится в вышеупомянутом списке, пускают украинских туристов. Вчера, 26 июня, из аэропорта "Киев" ("Жуляны") туда вылетел первый чартерный рейс из Украины после восстановления авиасообщения с другими странами мира.

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