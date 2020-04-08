Украинцам не стоит ожидать смягчения карантина

Пока нельзя говорить о смягчении карантинных мероприятий, особенно с учетом Пасхальных праздников, когда есть угроза скопления людей, и немало украинцев возвращаются домой на празднование. К такому выводу пришли на традиционном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с коронавирусом.

К тому же не смягчать карантинные мероприятия призвали во Всемирной организации здравоохранения, сообщили в правительстве.

«Карантин – это то, что нас спасает. Благодаря тому, что мы ввели его вовремя, распространение коронавируса происходит не так быстро. Мы видим, что многие украинцы ответственно относятся к карантину, хотя это нелегко. Мы же должны быть ответственными в отношении людей и сделать все, чтобы облегчить их жизнь в это время», – сказал Владимир Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что с этой целью уже разработаны программы выплат людям с самыми низкими доходами.

«Уже со вчерашнего дня мы начали дополнительные выплаты пенсионерам, которым за 80. Со следующей недели будем доплачивать по 1000 гривень тем, у кого пенсия ниже 5000 гривень. И до конца апреля эти деньги получат все пенсионеры», – отметил Денис Шмыгаль.

Кроме того, по поручению Президента правительство классифицировало категории населения, которым будет оказана дополнительная помощь. Речь идет о безработных, малообеспеченных семьях с детьми, малом и среднем бизнесе.

«Хорошо, что у нас уже разработаны инструменты и посчитано финансирование для помощи украинцам. Теперь надо двигаться быстрее, чтобы люди действительно получили деньги и почувствовали облегчение», – подчеркнул Президент.