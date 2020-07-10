"Укрзализныця" заявила о готовности возобновить полноценное пассажирское сообщение в августе

10 июля 2020 г. 15:30
Источник: 112.ua
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"Укрзализныця" готова в августе возобновить полноценное пассажирское сообщение. Об этом заявил и.о. председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик, передает пресс-служба компании.

"Сейчас в Украине карантин продлен до 31 июля. Надеемся, что в августе количество заболеваний коронавирусом пойдет на спад, и мы сможем восстановить полноценное железнодорожное сообщение со всеми регионами уже в августе", - рассказал Юрик.

Также руководитель "Укрзализныци" призвал пассажиров соблюдать санитарные нормы во время путешествий железнодорожным транспортом и пребывания на вокзалах.

Сейчас в поездах действуют ограничения по количеству пассажиров в пределах 50% количества мест для сидения.

Также обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты - масок и респираторов, а также средств дезинфекции.

 

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