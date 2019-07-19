 

Улица Семинарская будет перекрыта в понедельник

19 июля 2019 г. 16:55
15 просмотров

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, движение транспорта по ул. Семинарской, на участке от ул. Плановой до ул. Полтавский Шлях, будет ограничено с 8:00 до 18:00 в понедельник, 22 июля.

По информации Департамента инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия по ул. Семинарской.

На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.

Также с 9:30 до 17:30 22 июля по улице будет запрещено движение троллейбусов. В связи с этим троллейбус №11 будет курсировать так:

- пр. Дзюбы - пр. Ново-Баварский - ул. Китаенко - пр. Любови Малой - ул. Дудинской - ул. Холодногорская – ул. Новый Быт.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.