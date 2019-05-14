Улица Ярославская будет частично перекрыта до 25 мая

14 мая 2019 г. 20:19
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Движение транспорта по ул. Ярославской, на участке от ул. Конторской до ул. Полтавский Шлях, запрещено до 25 мая.

Как сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на Департамент инфраструктуры, это связано с продлением сроков капитального ремонта проезжей части улицы Ярославской.

Объезд закрытого участка необходимо осуществлять по прилегающим улицам. Проезд спецавтомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в этой зоне, разрешен.

Напомним, ранее планировалось открыть движение 17 мая.

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