Улица Ярославская будет частично перекрыта до 25 мая

Движение транспорта по ул. Ярославской, на участке от ул. Конторской до ул. Полтавский Шлях, запрещено до 25 мая.

Как сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на Департамент инфраструктуры, это связано с продлением сроков капитального ремонта проезжей части улицы Ярославской.

Объезд закрытого участка необходимо осуществлять по прилегающим улицам. Проезд спецавтомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в этой зоне, разрешен.

Напомним, ранее планировалось открыть движение 17 мая.