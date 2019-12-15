Улицу Астрономическую перекроют на две недели

15 декабря 2019 г. 12:00
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С 8:00 16 декабря до 28 декабря будет запрещено движение транспорта по ул. Астрономической -  на участке от ул. Академика Проскуры до пер. Астрономического.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, по данным Департамента инфраструктуры, это связано с аварийно-восстановительными работами на канализационной сети по улице Астрономической в ​​районе дома №7.

Объезжать закрытый участок транспорт будет по пр. Жуковского.

Как отмечается, пропуск специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, будет обеспечен.

Кроме того, на время работ автобусы №33э, 247э, 278 также будут объезжать по пр. Жуковского: - ул. Академика Проскуры - пр. Жуковского – разворотный круг «Проспект Жуковского».

 

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