 

Улицу Малиновского частично перекроют до 3 августа - автобусы сменят маршрут

19 июля 2019 г. 13:49

Движение транспорта по ул. Малиновского, на участке от ул. Благовещенской до ул. Полтавский Шлях, будет запрещено с 9:00 22 июля до 21:00 3 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета

В это время автобусы будут объезжать закрытый участок таким образом:

№15э, 67э, 112э, 238э (при движении в сторону ул. Конева): - ул. Коцарская - ул. Евгения Котляра - ул. Полтавский Шлях - ул. Конева и далее по маршруту;

№15э, 67э, 112э (при движении в сторону ул. Благовещенской): - ул. Конева - ул. Полтавский Шлях - ул. Дмитриевская - ул. Благовещенская и далее по маршруту.

Автобус №238э маршрут менять не будет.  

Отметим, что временные неудобства связаны с капитальным ремонтом улицы.  

 

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