Улицу в центре Харькова из-за ремонта временно перекроют для движения транспорта

09 апреля 2020 г. 19:00
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Завтра, 10 апреля, с 8:00 до 20:00 будет запрещено движение транспорта по ул. Рождественской, на участке от ул. Полтавский Шлях до ул. Благовещенской.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом улицы.

В это время автобус №278э, который проходит по ул. Рождественской, будет объезжать закрытый участок таким образом:

- при движении в сторону Южного вокзала: - ул. Чеботарская - ул. Ярославская и далее по маршруту;

- при движении в сторону ст. м. «Центральный рынок»: - ул. Полтавский Шлях - ул. Дмитриевская и далее по маршруту.

 

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