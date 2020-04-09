Улицу в центре Харькова из-за ремонта временно перекроют для движения транспорта

Завтра, 10 апреля, с 8:00 до 20:00 будет запрещено движение транспорта по ул. Рождественской, на участке от ул. Полтавский Шлях до ул. Благовещенской.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.
Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом улицы.
В это время автобус №278э, который проходит по ул. Рождественской, будет объезжать закрытый участок таким образом:
- при движении в сторону Южного вокзала: - ул. Чеботарская - ул. Ярославская и далее по маршруту;
- при движении в сторону ст. м. «Центральный рынок»: - ул. Полтавский Шлях - ул. Дмитриевская и далее по маршруту.