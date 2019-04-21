Улицу в центре Харькова перекроют на ночь

С 20:00 21 апреля до 8:00 22 апреля будет запрещено движение транспорта по улице Скрипника на участке от улицы Пушкинской до улицы Чернышевской.

Об этом сообщили в городской диспетчерской службе.

По данным службы, улицу перекроют в связи с необходимостью проведения организационных мероприятий в центре культуры Киевского района, который расположен на улице Скрипника.

Объезжать закрытый участок транспорт будет по прилегающим улицам - Пушкинской, Жен Мироносиц и Сумской.

При этом пропуск транспортных средств, обслуживающих центр культуры Киевского района, а также специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, будет обеспечен, отметили в службе.