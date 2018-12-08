Умерла известная российская правозащитница Людмила Алексеева

Старейшая российская правозащитница Людмила Алексеева умерла в Москве в возрасте 91 года.

Об этом сообщили в Совете при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Алексеева являлась главой Московской Хельсинской группы - старейшей из действующих в России правозащитных организаций.

«В последнее время ей было уже трудно справляться с болезнью, но дух ее как всегда был гораздо крепче тела и гораздо сильнее любых болезней. <…> Она оставалась правозащитником до последних мгновений, она действительно положила свою жизнь за други своя»,- сказал глава СПЧ Михаил Федотов.

Людмила Алексеева умерла в городской клинической больнице №15. О дате и времени прощания с ней пока не сообщается.

Правозащитной деятельностью Алексеева занялась в 1966 году, участвуя в акции протеста против ареста и осуждения в СССР писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля, публиковавших свои книги за рубежом в обход цензуры. В феврале 1977 года Алексеева вынуждена была эмигрировать из СССР и поселилась в США. Вернулась в Россию в 1993 году, в мае 1996 года была избрана председателем Московской Хельсинкской группы. Среди прочего была лауреатом премии имени Андрея Сахарова в 2009 году.