Умерла женщина, пострадавшая при теракте в Камбрильсе

18 августа 2017 г. 14:51
Источник: УНИАН
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В больнице Таррагоны умерла одна из пострадавших в результате наезда на прохожих в Камбрильсе в ночь на 18 августа.

В твиттере экстренных служб Каталонии сообщается, что женщина, чье имя не называется, находилась в критическом состоянии, передает Meduza.

Общее количество погибших в результате терактов в Каталонии достигло 14 человек. Помимо этого были убиты пять террористов. В таррагонской больнице остаются пять пострадавших в результате теракта в Камбрильсе. Днем 17 августа фургон врезался в прохожих на туристической улице Рамбла в Барселоне.

Погибли 13 человек, более ста получили травмы. Затем, в ночь на 18 августа, пятеро террористов были убиты в Камбрильсе, когда они также наехали на прохожих. Полиция, по информации СМИ, считает оба нападения действиями одной террористическй группы, в которую входят 12 человек. Из них пятеро были убиты, трое задержаны. Четверо, включая водителя фургона в Барселоне, находятся в розыске.

 

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