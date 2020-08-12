Умерших от COVID-19 на Харьковщине уже 151, количество инфицированных растет. Почему люди отказываются надевать маски в транспорте?

Самыми ответственными по соблюдению масочного режима в Харькове пока остаются пассажиры метрополитена. Большинство людей заходят в "подземку", не забывая о средствах индивидуальной защиты, на станциях и в вагонах постоянно проводится дезинфекция. Хотя пассажиров, которые все-таки пренебрегают правилами безопасности и снимают маску, как только попадут в вагон - тоже хватает, говорят харьковчане.

Алексей, пассажир метрополитена:

За чистотой следят, за порядком. Может нарушения есть. Сам вижу, но это знаете, зависит от самих людей, сами люди нарушают: они несут ответственность за себя.

Стараются соблюдать правила карантина также и в трамваях. А вот в троллейбусах и маршрутках ситуация хуже. Некоторые люди без маски в салон - ни ногой, но таких очень мало. Основная масса пассажиров заходит внутрь без средств защиты - одни жалуются на жару, другие вообще не верят в существование коронавируса, есть и такие, которые надевают маску или респиратор только после замечания водителя.

Олег, пассажир общественного транспорта:

Иногда. - Почему? - Ну, потому что его нет, это бред. - А ви не переживаєте, що карантин можуть повернути і траснпорт зупинити? Не адаптивний, а більш жорсткий? - Ну, пусть закрывают.

Марина, пассажирка общественного транспорта:

В людных местах обычно маску одеваешь, а выходишь из троллейбуса - снимаешь, конечно. Конечно, не соблюдают, потому что лето, жарко, неудобно в маске. Косметика течет, все течет. Люди не одевают.

Ольга, пассажирка общественного транспорта:

Да по-разному, но сейчас, конечно, в троллейбусе одену, в магазинах одеваю.

Водители маршруток уверяют - на входе обращают внимание людей на наличие маски. Существенных конфликтов, отмечают на маршруте номер 147, по этим требованиям пока не было, но и без словесных споров не обходится.

Валерий, водитель маршрутного автобуса №147е:

Просим, чтоб одели, нету - тогда они выходят, люди. Одевают - дальше едут. Нету - не едут.

Между тем, в социальных сетях пользователи начали публиковать информацию о полицейских рейдах в пригородных автобусах и на маршрутах, курсирующих по Харькову. Патрульные же отмечают: контроль за соблюдением правил карантина проводится ежедневно. Жестких санкций к водителям и пассажирам обычно не применяют, подчеркивают правоохранительные, главная цель - предупреждение нарушений. Однако, если пассажир или водитель ведут себя неадекватно - составляют протокол и передают материалы в суд.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьковской обл.:

Зустрічаються із керівниками автотранспортних підприємств, безпосередньо з водіями. Відповідають їм на проблемні питання: як поводитися в тих чи інших ситуаціях, як проводити бесіди з пасажирами і тому подібне. Окрім профілактичних заходів, якщо під час патрулювання поліцейські виявляють правопорушення, то відповідно і реагують.

С начала карантина патрульные в Харькове оформили 5 протоколов: они касались перевозки в транспорте значительного количества пассажиров, которое превышает норму.