Универсальность пластиковых окон – выберите подходящий вариант под любой бюджет ®

Металлопластиковые окна – лидеры рынка остекления Украины. На волне популярности увеличивается число производителей и продавцов ПВХ-конструкций. Иногда подобное разнообразие может мешать принятию правильного решения о покупке. Но если иметь хотя бы общее представление об этой продукции, то богатый ассортимент обеспечивает важнейшее преимущество – универсальность.

Сегодня пластиковые окна в Киеве можно найти под любой бюджет и задачу, а современные технологии обеспечивают возможность выбора конфигураций, форм, размеров и даже дизайнерских элементов.

Разные решения под конкретный бюджет или задачу

Используя ПВХ-окна несложно выполнить как бюджетное остекление, так и подобрать конструкцию с эталонными эксплуатационными показателями. Показать, как это работает, проще всего на конкретных примерах.

Если заказчик ищет окна в Киеве для частного дома с индивидуальной системой отопления, то есть смысл рассмотреть покупку конструкции с высокими теплоизоляционными свойствами. В этом случае можно взять профиль с монтажной глубиной от 70 мм и 2-камерный стеклопакет с энергосберегающими стеклами и заполнением камер инертным газом. Более высокая на фоне бюджетных решений цена окупится экономией на обогреве зимой и кондиционировании летом.

Выбирая металлопластиковые окна для дачи или, например, для хозяйственной постройки, которая не эксплуатируется зимой, наоборот нет смысла переплачивать. Можно взять бюджетный 3-камерный профиль и однокамерный стеклопакет. Такая конфигурация не будет ударом для бюджета, но даст помещению надежную защиту от пыли, ветра и осадков.

По аналогии оптимальные пластиковые окна в Киеве можно найти для любой другой ситуации. Они подходят для остекления различных объектов:

бани или бассейна;

спальни или детской комнаты;

кухни или гостиной;

балкона или входа на него;

зимнего сада, террасы, частного дома;

любого коммерческого помещения, в том числе офиса, магазина, салона красоты и т.д.

Разные конфигурации и дизайнерские возможности

Универсальности металлопластиковым окнам добавляет и то, что они не обязательно должны быть квадратными или прямоугольными. Пластиковый профиль податлив в обработке и без ущерба герметичности может иметь различные формы, включая округлые, треугольные, многоугольные и т.д.

Разнообразными могут быть и размеры остекления с применением ПВХ-технологий. Показательный пример – все более часто встречающиеся панорамные окна и французские балконы. К тому же габариты могут быть и наоборот очень маленькими, чего проблематично добиться в случае с использованием дерева.

Еще одна грань универсальности пластиковых окон в Киеве (и не только) – дизайнерская. Рама не обязательно должна быть белая, так как технологии ламинации позволяют добиться имитации дерева, получить практически любой оттенок. Еще большей вариативности в плане оформления добавляют декоративные шпросы, оригинальная фурнитура и аксессуары.