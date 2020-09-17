Ушли из дома из-за прогулов: под Харьковом нашли двух пропавших подростков

17 сентября 2020 г. 10:42
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Под Харьковом правоохранители нашли двух пропавших 13-летних школьников.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

16 сентября в 16:15 в полицию поступило сообщение от жительницы поселка городского типа Песочин. Женщина заявила, что ее сын, который 15 сентября после школы пошел гулять со своим другом сверстником, не вернулся домой и не выходит на связь.

Около 20:30 сын заявительницы позвонил своей сестре с просьбой предупредить мать, что с ним все хорошо, но домой он не вернется. Свои мобильные телефоны мальчики оставили дома.

16 сентября полицейские установили местонахождение пропавших. Они находились в поселке Подворки.

Ребята объяснили, что им было стыдно перед родителями за то, что они прогуляли школу и решили гулять всю ночь.

С подростками полицейские провели профилактическую беседу и вернули домой.

 

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