 

Усиленная безопасность на улицах. С 1 августа военные Нацгвардии будут патрулировать самые опасные районы

01 августа 2019 г. 17:47
Автор: Лариса Говина
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С 1 августа улицы Харьковской области будут патрулировать больше 100 нацгвардейцев. К несению службы првилекут также автопатрули и служебных собак. Солдат Богдан Дроздов будет следить за порядком в районе Южного вокзала. Говорит, подготовка была очень серьезной, ведь у каждого района города или области - своя специфика работы.

Богдан Дроздов, солдат-патрульный:

Перше – старші патрулів. З ними проводиться інструктаж: як поводитися з громадянами або порушниками порядку. Друге – вже займається вивченням обов’язків. Своїх функціональних повноважень. Третє – це вже прийоми рукопашного бою.

Ранее военные Нацгвардии обеспечивали порядок вместе с другими правоохранителями. Однако теперь будут нести службу самостоятельно. Такая практика является достаточно распространенной среди похожих формирований в Европе, отмечали ранее в Министерстве внутренних дел. Это помогает предотвратить преступления. Планировать маршруты нацгвардецев-патрульных будут в зависимости от криминогенной ситуации в разных уголках области. Пока они будут работать в 4 районах.

Андрей Галущак, заместитель командира ВЧ 3005:

Якщо раніше це було 4 дні на тиждень, зараз це 5 днів на тиждень. З 16 до 22 години. В цьому  плані передбачено розподіл особового складу в райони міста, також в райони Харківського району. Кожного тижня ми патрулюємо різні райони. Це Основ'янський, Московський район. Відповідно Харківського району – це населений пункт Мерефа. Також виділяється 3 піших патруля на ЮЖД.

Если криминогенная обстановка в регионе будет усложняться, то рабочее время патрульных могут изменить, как и их маршруты. У нацгвардейцев будет при себе оружие и планшеты. Эти устройства подключат к "Информационному порталу Национальной полиции", чтобы военные могли в режиме "он-лайн" следить за ситуацией в области и вовремя предупредить совершение преступления. 

Видео: 

С 1 августа военные Нацгвардии будут патрулировать самые опасные районы 01.08.2019

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