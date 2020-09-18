Увеличение коек, новый график приема пациентов. Подробности брифинга о COVID-19

Несмотря на ежедневный рост количества больных, в стационар опорных больниц ежедневно попадают только от 30 до 40 пациентов, поэтому резкой вспышки нет, утверждают чиновники. Чтобы справиться с госпитализацией, в Харькове увеличили количество медучреждений, которые будут принимать и лечить больных «ковидом» харьковчан, - теперь их семь.

С 16 сентября городская больница №25 открыта для пациентов с «ковид» - там развернули 100 коек и планируют добавить еще 80. Об этом сообщил заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Тарас Пастух. Однако лидером по количеству коек остается Харьковская областная инфекционная больница - там готовы принять 290 пациентов.

Также стало известно, что теперь больницы Харькова и области будут по очереди принимать больных коронавирусом, по специальному графику.

Тарас Пастух, заместитель председателя ХОГА

Сьогодні ми розробили графік, який дозволяє лікарням почергово приймати, і таким чином, станом на позавчорашній день, приймала 25-та лікарня, вчора в нас приймала інфекційна лікарня, сьогодні в нас також приймає 25-та лікарня, в ней ліжковий фонд найбільш вільний ми маємо. Цей графік - він не є константою, очевидно, ми розуміємо, що кожен день можуть бути відхилення в робочому режимі, ми будемо через департамент, через «екстрену» забезпечувати шпиталізацію, щоб і пацієнтам було зручно, і лікарі могли в нормальних умовах виконувати свою роботу

Что касается медперсонала, то, например, в «инфекционке» сформировано 11 бригад, которые обеспечены всем необходимым, но в целом по области имеется недостаток квалифицированных анестезиологов, заявил Пастух:

Тарас Пастух, заместитель председателя ХОГА

Сьогодні ми можемо говорити, що заклади забезпечені медичним персоналом, але ми розуміємо, що йде поточна робота, тобто збільшуються лікарняні бази, збільшується кількість ліжок, і очевидно, там треба буде переводити тих чи інших працівників, особливо в нас є проблема з анестезіологами. Сьогодні їхня потреба в області забезпечена на 68 відсотків.

Пока же Харьков остается в оранжевой зоне, Великобурлукский район - в красной. Сегодня будет заседание национальной КТЭБ, и если зонирование изменится, местная комиссия по чрезвычайным ситуациям тоже должна собраться на оперативное совещание.