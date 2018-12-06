В 2019 году на «Энергию света» потратят 55 миллионов гривен

Программу развития освещения населенных пунктов Харьковской области на 2019 - 2021 годы утвердили во время сессии областного совета.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Проект «Энергия света» в этом году доказал свою эффективность. Восстанавливается освещение на 140 объектах в области, на 71 из них работы уже выполнены. Поэтому со следующего года проект расширят до объемов областной программы. Она рассчитана на 2019 - 2021 годы, и, кроме капремонтов, реконструкции и строительства объектов наружного освещения, будет включать ремонт электрических сетей зон общего пользования и входных групп в многоквартирных жилых домах всех форм собственности.

Запланировано и увеличение финансирования на эти цели.

«На 2019 год предлагаем финансирование в объеме 55 млн грн. 50 миллионов - за счет средств областного бюджета и 5 млн - это софинансирование из местных бюджетов», - сообщил заместитель председателя ХОГА Вадим Даниелян.