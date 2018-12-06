В 2019 году на «Энергию света» потратят 55 миллионов гривен

Программу развития освещения населенных пунктов Харьковской области на 2019 - 2021 годы утвердили во время сессии областного совета.
Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.
Проект «Энергия света» в этом году доказал свою эффективность. Восстанавливается освещение на 140 объектах в области, на 71 из них работы уже выполнены. Поэтому со следующего года проект расширят до объемов областной программы. Она рассчитана на 2019 - 2021 годы, и, кроме капремонтов, реконструкции и строительства объектов наружного освещения, будет включать ремонт электрических сетей зон общего пользования и входных групп в многоквартирных жилых домах всех форм собственности.
Запланировано и увеличение финансирования на эти цели.
«На 2019 год предлагаем финансирование в объеме 55 млн грн. 50 миллионов - за счет средств областного бюджета и 5 млн - это софинансирование из местных бюджетов», - сообщил заместитель председателя ХОГА Вадим Даниелян.
Он отметил, что в перечень объектов, которые будут финансироваться в рамках программы, в первую очередь, включали объекты социального значения, центральные улицы и основные маршрутные направления; основные объекты благоустройства и многоквартирный жилой фонд области.
В частности, в рамках программы «Энергия света» в 2019 году предполагается строительство, реконструкция и капремонт сетей наружного освещения, а также ремонт электрических сетей зон общего пользования и около 2,5 тыс. входных групп многоквартирных жилых домов.